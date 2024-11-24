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У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю

Катерина Єсікова
24 листопада, 2024 неділя
21:18
Технології застосунок Дія

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий заявив, що у застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю

Зміст

Про це пише МВС України.

Заступник міністра МВС нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї - це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.    

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"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - заявив Драп’ятий.

  • Кабінет Міністрів України надав право цивільним особам застосовувати вогнепальну зброю, що була задекларована, для стримування збройної агресії РФ або інших держав проти України.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
зброя
Дія
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