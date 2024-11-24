У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю
Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий заявив, що у застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю
Про це пише МВС України.
Заступник міністра МВС нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї - це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.
Читайте також: Що робити з нелегальною зброєю?
"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - заявив Драп’ятий.
- Кабінет Міністрів України надав право цивільним особам застосовувати вогнепальну зброю, що була задекларована, для стримування збройної агресії РФ або інших держав проти України.
- Актуальне
- Важливе