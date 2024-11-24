У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю

Про це пише МВС України.

Заступник міністра МВС нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї - це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

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"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - заявив Драп’ятий.