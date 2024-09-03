Що робити з нелегальною зброєю?
Сьогодні в українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, — заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в ефірі національного телемарафону
Він додав, що якоїсь спеціальної методики, яка могла б дати відповідь, скільки в громадян України може бути незареєстрованої зброї, немає, тому встановити певну кількість — неможливо.
А я дещо додам від себе. Зброї на руках значно більше. Переважно — це трофейна зброя. І це не лише автомати, гвинтівки та пістолети. Це і РПГ, і ПЗРК, і ПТР та багато всього іншого. Тож, не треба тішити себе ілюзіями. А ще гранати, міни та різні вибухові речі. Про це теж не варто забувати. І це проблема для суспільства.
Читайте також: Нам слід чекати багато криз
Як це вирішити?
По-перше, прийняти закон про трофейну зброю та взагалі легалізувати право на володіння, носіння та використовування зброї.
По-друге, легалізувати зброю через отримання дозволів, проходження експертиз та відстрілу зброї. Незареєстровану зброю використовують значно легше саме через те, що важко довести, хто її власник. А от легальну зброю людина 100 разів подумає поки використає.
По-третє, посилити відповідальність за збереження та використання незареєстрованої зброї. І одночасно заборонити володіння гранатами, мінами та іншим, разом з РПГ, ПЗРК, ПТР та подібною зброєю. Не потрібно мати дома Джміль, Стрілу або МОН-50, ТМ-62 та Ф-1 чи якісь аналоги. І треба запускати великі інформаційно-профілактичні кампанії.
До речі, частина населення, яка переповнена своїми дивними страхами, які їм варто подолати. Бо маючи такого сусіда, як Рашку, ми повинні мати зброю вдома та вміти нею користуватися. А от проблему незареєстрованої зброї треба вже вирішувати сьогодні, бо завтра буде запізно.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.29Продаж 45.97
- Актуальне
- Важливе