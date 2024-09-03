Він додав, що якоїсь спеціальної методики, яка могла б дати відповідь, скільки в громадян України може бути незареєстрованої зброї, немає, тому встановити певну кількість — неможливо.

А я дещо додам від себе. Зброї на руках значно більше. Переважно — це трофейна зброя. І це не лише автомати, гвинтівки та пістолети. Це і РПГ, і ПЗРК, і ПТР та багато всього іншого. Тож, не треба тішити себе ілюзіями. А ще гранати, міни та різні вибухові речі. Про це теж не варто забувати. І це проблема для суспільства.

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Як це вирішити?

По-перше, прийняти закон про трофейну зброю та взагалі легалізувати право на володіння, носіння та використовування зброї.

По-друге, легалізувати зброю через отримання дозволів, проходження експертиз та відстрілу зброї. Незареєстровану зброю використовують значно легше саме через те, що важко довести, хто її власник. А от легальну зброю людина 100 разів подумає поки використає.

По-третє, посилити відповідальність за збереження та використання незареєстрованої зброї. І одночасно заборонити володіння гранатами, мінами та іншим, разом з РПГ, ПЗРК, ПТР та подібною зброєю. Не потрібно мати дома Джміль, Стрілу або МОН-50, ТМ-62 та Ф-1 чи якісь аналоги. І треба запускати великі інформаційно-профілактичні кампанії.

До речі, частина населення, яка переповнена своїми дивними страхами, які їм варто подолати. Бо маючи такого сусіда, як Рашку, ми повинні мати зброю вдома та вміти нею користуватися. А от проблему незареєстрованої зброї треба вже вирішувати сьогодні, бо завтра буде запізно.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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