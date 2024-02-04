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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Нам слід чекати багато криз

Борислав Береза
4 лютого, 2024 неділя
16:00
Погляд Борислав Береза

Давати прогнози не дуже вдячна справа. І все ж я спробую

1. Путіну не потрібен кінець війни зараз. З багатьох причин. Тому шанси закінчення війни до виборів у США дуже мінімальні. Вони нікчемні. Лише диво може закінчити війну у 2024 році. Але я в дива не дуже вірю.

2. Вибори у США відбудуться 5 листопада цього року. Інавгурація - наприкінці січня 2025. Путін чекатиме, хто прийде до влади у США і залежно від цього буде вибудовувати свою стратегію. Щобільше, з великою ймовірністю можна прогнозувати, що всі процеси можуть початися з травня по серпень 2025 року.

3. Влада вже схиляється до перемовин і почала "прогрів" суспільства. Якщо ситуація з мобілізацією та економікою не зміниться, то перемовини залишаться єдиним варіантом для влади. Перемовини можуть йти для нас як за позитивним сценарієм, так і за негативним. Тут грає багато факторів. Головних три:

  • наскільки потужною буде допомога партнерів — зброя і гроші;
  • наскільки вдало ми будемо оборонятися та контратакувати;
  • хто саме виграє вибори в США. (поки найкращий варіант для України Ніккі Гейлі).

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4. У 2024 році нас чекає велика кількість криз: від фінансів — до питань легітимності влади, від мобілізації — до висхідної корупції та багато інших. Важливо їх пройти. Інакше — катастрофа. Це треба усвідомити всім. Владі в першу чергу. Питання не про рейтинги та власне ставлення один до одного, а про виживання країни. І це не пафос, а розуміння до чого може призвести "ідеальний шторм". До речі, партнери нас не залишать без допомоги, якщо будуть бачити, що ми спроможні до ефективних дій, захисту держави та не буде загроз демократії. Всі проблеми всередині країни. Нам їх треба буде вирішувати.

5. Вірогідність Уряду національної єдності я оцінюю на рівні 0,1%. Такий уряд може з'явитися лише при ситуації, коли все піде коту під хвіст і ситуація нагадуватиме березень-квітень 2014 року, коли було відносне безвладдя. Лише тоді може з'явитися такий Уряд і це знову буде нагадувати реанімацію присмертного, як і у 2014-му. Але поки ніщо не передбачає такий хід подій. Але, як ми пам'ятаємо, маленький метелик може змінити хід історії.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
корупція в Україні
Війна з Росією
США
допомога Україні
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