Кабмін дозволив цивільним стріляти по окупантах із задекларованої зброї

Про це повідомляє Міноборони України.

Прийнята постанова з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

"Оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї, що була задекларована відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України"", - йдеться у повідомленні.