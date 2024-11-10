Кабмін дозволив цивільним стріляти по окупантах із задекларованої зброї
Кабінет Міністрів України надав право цивільним особам застосовувати вогнепальну зброю, що була задекларована, для стримування збройної агресії РФ або інших держав проти України
Про це повідомляє Міноборони України.
Прийнята постанова з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.
"Оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї, що була задекларована відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України"", - йдеться у повідомленні.
- Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, ухвалила зміни до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
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