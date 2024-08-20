Рада змінила порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю
Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, ухвалила зміни до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України"
Про це повідомили у пресслужбі ВРУ.
Законопроєкт №9538 ухвалили в другому читанні й у цілому, за нього проголосував 291 народний депутат.
"Проєкт закону є важливим механізмом подальшого вдосконалення нормативного регулювання поводження зі зброєю в Україні. Зокрема, він допомагає впорядкувати й уточнити правила поводження зі зброєю для цивільних осіб; встановлює норми, які є обов’язковими для виконання цивільними особами, забезпечуючи безпеку і порядок в умовах війни; надає право цивільним задекларувати наявну зброю та боєприпаси, що сприяє контролю і регулюванню обігу зброї в умовах воєнного стану", — зазначив голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас під час виступу в парламенті.
Народна депутатка Ірина Геращенко додала, що законопроєкт стосується вогнепальної зброї, виданої цивільному населенню у період дії воєнного стану. "Це для надання правових гарантій користування незареєстрованою зброєю до завершення дії воєнного стану і непритягнення до кримінальної відповідальності, а також посилення контролю за обігом зброї", – написала вона.
В ухваленому законопроєкті передбачено, що зброя, яка є державною власністю, може перебувати в користуванні цивільних людей на період воєнного стану. Впродовж 90 днів після завершення або скасування воєнного стану цю зброю необхідно повернути до Національної поліції України.
Йдеться про такі види зброї, як бойовий пістолет, автомат, снайперська гвинтівка відповідного калібру. Законопроєкт не поширюється на гранатомети, кулемети й вибухонебезпечні речовини.
Цивільна людина, яка знайде вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, буде зобов’язана впродовж 24 годин повідомити Нацполіції України про такий факт, передати знахідку поліцейському для подальшої здачі чи декларування.
Водночас цивільні (нарівні з військовослужбовцями) не несуть відповідальності за застосування отриманої чи власної вогнепальної зброї проти осіб, які чинять збройну агресію проти України.
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В Україні 23 червня 2023 року запрацював єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Завдяки його впровадженню для громадян спростили процес отримання інформації про свою зареєстровану зброю, а також процедуру отримання дозволів. Докладніше про те, які саме зміни передбачає ЄРЗ, читайте за цим посиланням
- За перший місяць роботи до ЄРЗ звернулися понад 15 тис. українців
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