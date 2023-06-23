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В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Подробиці

23 червня, 2023 п'ятниця
12:53
Суспільство зброя пістолет

У п’ятницю,  23 червня, в Україні почав роботу Єдиний реєстр зброї

Про це повідомили в Нацполіції України

У МВС наголосили, що завдяки впровадженню Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ) громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, спрощується процедура отримання дозволів завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї.

Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або в магазині з продажу зброї. 

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб. 

“Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна. Ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру. Але є прохання без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему. Реєстр працюватиме не лише сьогодні", – додав міністр. 

Що зміниться після запровадження Єдиного реєстру зброї

Після запровадження Єдиного реєстру зброї відбудеться перехід дозволів у електронний формат. Документи на зброю громадяни зможуть подати в електронному кабінеті або у спеціалізованому магазині з торгівлі зброєю. У майбутньому інформація про зброю та дозволи буде відображатися в застосунку "Дія".

Документи про надання дозволу до Нацполіції можна подати:

  • Через Єдине вікно громадянина
  • Через оператора поштового зв'язку
  • Через магазин з продажу зброї
  • Особисто звернувшись до уповноваженого підрозділу

Замість наявних зараз паперових бланків дозволів будуть формуватися витяги з  ЄРЗ, які містять QR-код. А Єдине вікно дасть змогу відстежувати відомості щодо власника зброї та дозволу на неї. 

Фото: сайт МВС

 

Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї

1. Формується в електронній формі засобами ведення ЄРЗ

2. Нацполіція ухвалює рішення щодо володіння зброєю

3. Відображається в Єдиному вікні громадянина




 

Для того, щоб отримати відповіді на додаткові запитання, створено канали зв’язку з громадянами: контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035, а також чат-бот Єдиного реєстру зброї у телеграмі @arms_mvs_bot 

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