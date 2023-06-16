В Україні 23 червня запрацює Єдиний реєстр зброї

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Громадяни зможуть отримати з реєстру інформацію про свою зареєстровану зброю. Також процедура отримання дозволів буде спрощена завдяки диджиталізації.

Зокрема відбудеться перехід дозволів в електронний формат. Так з'явиться можливість подавати документи на отримання зброї в електронному кабінеті через Єдине вікно для громадян або ж у спеціалізованому магазині з торгівлі зброєю. Також документи про надання дозволу на зброю подаватимуться до Нацполіції через оператора поштового зв'язку або особистим зверненням до Уповноваженого органу. У майбутньому інформація про зброю та дозволи відображатиметься в "Дії".

Крім того, замість бланків дозволів формуватимуть витяги з ЄРЗ, які міститимуть QR-код.

Для того, щоб подати документи на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина", необхідно виконати такі кроки:

зайти на портал "Єдине вікно громадянина";

авторизуватися;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

Фото: МВС

особисто звернутися до магазину;

надати пакет необхідних документів;

чекати опрацювання заявки.

У магазині для отримання дозволу на зброю необхідно виконати такі кроки:

Фото: МВС