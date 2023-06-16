В Україні 23 червня запрацює Єдиний реєстр зброї
З 23 червня 2023 року в Україні запрацює єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе з автоматизацією обліку зброї і полегшить процес отримання дозволів на неї
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Громадяни зможуть отримати з реєстру інформацію про свою зареєстровану зброю. Також процедура отримання дозволів буде спрощена завдяки диджиталізації.
Зокрема відбудеться перехід дозволів в електронний формат. Так з'явиться можливість подавати документи на отримання зброї в електронному кабінеті через Єдине вікно для громадян або ж у спеціалізованому магазині з торгівлі зброєю. Також документи про надання дозволу на зброю подаватимуться до Нацполіції через оператора поштового зв'язку або особистим зверненням до Уповноваженого органу. У майбутньому інформація про зброю та дозволи відображатиметься в "Дії".
Крім того, замість бланків дозволів формуватимуть витяги з ЄРЗ, які міститимуть QR-код.
Для того, щоб подати документи на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина", необхідно виконати такі кроки:
- зайти на портал "Єдине вікно громадянина";
- авторизуватися;
- оформити заявку;
- прикріпити пакет необхідних документів;
- додати сканкопії;
- завірити копії електронним підписом;
- надіслати заявку.
Фото: МВСУ магазині для отримання дозволу на зброю необхідно виконати такі кроки:
- особисто звернутися до магазину;
- надати пакет необхідних документів;
- чекати опрацювання заявки.
Фото: МВС
- 25 травня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе