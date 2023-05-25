В Україні можлива легалізація зброї, - МВС

Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях", - зауважив Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, в першу чергу це стосується безпечного поводження зі зброєю.

"У кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї й тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так", - підкреслив Клименко.

Клименко наголосив, що зброя повинна зберігатися в окремому місці.

"Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", - сказав міністр.

17 лютого 2022 міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.

23 лютого, 2022 року Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №5708 про право на цивільну вогнепальну зброю









