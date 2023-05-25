В Україні можлива легалізація зброї, - МВС
Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях
Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях", - зауважив Клименко.
За словами міністра внутрішніх справ, в першу чергу це стосується безпечного поводження зі зброєю.
"У кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї й тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так", - підкреслив Клименко.
Клименко наголосив, що зброя повинна зберігатися в окремому місці.
"Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", - сказав міністр.
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