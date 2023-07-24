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За перший місяць роботи до Єдиного реєстру зброї звернулися понад 15 тис. українців

24 липня, 2023 понедiлок
20:07
Суспільство зброя пістолет

До Єдиного реєстру зброї, який працює від 23 червня, у день в середньому подають понад 500 заявок

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї за перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї", – написав міністр у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що це приблизно 507 заявок на день. А оскільки сервіс інтуїтивно зрозумілий і прозорий, то кількість відхилених заявок становить лише 0,87%.

За словами Клименка, наразі громадяни можуть подати документи до Єдиного реєстру зброї через "Єдине вікно громадянина" або в магазині з продажу зброї.

Фото: сайт МВС

 
  • Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) запрацював в Україні 23 червня 2023 року. Завдяки його впровадженню для громадян спростили процес отримання інформації про свою зареєстровану зброю, а також процедуру отримання дозволів. Докладніше про те, які саме зміни передбачає ЄРЗ, читайте за цим посиланням


 
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