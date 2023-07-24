Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї за перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї", – написав міністр у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що це приблизно 507 заявок на день. А оскільки сервіс інтуїтивно зрозумілий і прозорий, то кількість відхилених заявок становить лише 0,87%.

За словами Клименка, наразі громадяни можуть подати документи до Єдиного реєстру зброї через "Єдине вікно громадянина" або в магазині з продажу зброї.

Фото: сайт МВС