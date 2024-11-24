В Анталії загорівся російський літак, який прилетів із Сочі
У турецькій Анталії увечері 24 листопада загорівся російський літак, який прилетів із Сочі. За попередньою інформацією, люди не постраждали
Про це повідомляє РІА Новини.
Зазначається, що у літаку Sukhoi Superjet 100-95LR російської авіакомпанії "Азімут" виникла пожежа під час посадки в аеропорту Анталії.
"Пожежа почалася при посадці літака Sukhoi Superjet 100-95LR, який виконував рейс Сочі — Анталья. Вогонь, імовірно, почався у двигуні. Наземні служби аеропорту швидко почали боротьбу з вогнем", - пишуть турецькі ЗМІ.
Водночас російський тг-канал BAZA повідомляє, що, ймовірно, у літаку були пошкоджені паливні баки, що знаходяться в крилах літака - стався розлив палива й він спалахнув.
"Можливе пошкодження баків, мабуть, спричинило сильний удар об землю при приземленні", - пише канал із посиланням на слова пасажирів.
Натомість Росавіація повідомляє, що люди не постраждали.
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