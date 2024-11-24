В Анталії загорівся російський літак, який прилетів із Сочі

Про це повідомляє РІА Новини.

Зазначається, що у літаку Sukhoi Superjet 100-95LR російської авіакомпанії "Азімут" виникла пожежа під час посадки в аеропорту Анталії.

"Пожежа почалася при посадці літака Sukhoi Superjet 100-95LR, який виконував рейс Сочі — Анталья. Вогонь, імовірно, почався у двигуні. Наземні служби аеропорту швидко почали боротьбу з вогнем", - пишуть турецькі ЗМІ.

Водночас російський тг-канал BAZA повідомляє, що, ймовірно, у літаку були пошкоджені паливні баки, що знаходяться в крилах літака - стався розлив палива й він спалахнув.

"Можливе пошкодження баків, мабуть, спричинило сильний удар об землю при приземленні", - пише канал із посиланням на слова пасажирів.

Натомість Росавіація повідомляє, що люди не постраждали.