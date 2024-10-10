У Росії розбився військовий літак Як-130

Про це повідомляє РІА Новини.

"Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот отримав значні поранення, його госпіталізували.

Довідка. У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря-повітря" та "повітря-земля".