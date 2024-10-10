У Росії розбився військовий літак Як-130
У четвер, 10 жовтня, на кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав військовий навчально-тренувальний літак Як-130
Про це повідомляє РІА Новини.
"Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пілот отримав значні поранення, його госпіталізували.
Довідка. У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.
Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря-повітря" та "повітря-земля".
- Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований у районі станиці Ханська під Майкопом.
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