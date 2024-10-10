Безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ
Уночі 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований у районі станиці Ханська під Майкопом
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
Зазначається, що місцеві жителі почули вибухи зі сторони військового аеродрому.
Водночас російський канал із посиланням на систему моніторингу пожеж NASA пише, що пожежа зафіксована поряд з аеродромом.
Довідка. Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.
Згідно з відкритими даними, там дислокується 272 учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.
- У середу, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання безпілотників "шахедів" у Краснодарському краї РФ.
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