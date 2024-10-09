Сили оборони вдарили по базі зберігання "шахедів" у Краснодарському краї РФ

Про це повідомляє Генштаб.

"Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ атакували базу зберігання БПЛА типу Shahed, що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, на базі зберігалося близько 400 дронів. Зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

"Знищення бази зберігання "шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Далі буде…", - наголосили у ЗСУ.