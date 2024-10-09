Сили оборони вдарили по базі зберігання "шахедів" у Краснодарському краї РФ
У середу, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання безпілотників "шахедів" у Краснодарському краї РФ
Про це повідомляє Генштаб.
"Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ атакували базу зберігання БПЛА типу Shahed, що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, на базі зберігалося близько 400 дронів. Зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.
"Знищення бази зберігання "шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Далі буде…", - наголосили у ЗСУ.
- У ніч на 9 жовтня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. У Єйську Краснодарського краю працювала ППО, там знаходиться військовий аеродром. Кажуть також про нібито збиття БПЛА над Брянською областю.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що українські безпілотники атакувати черговий арсенал ГРАУ на території РФ.
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