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У РФ заявили про наліт дронів: вибухи лунали у Єйську, де знаходиться військовий аеродром

Ксенія Золотова
9 жовтня, 2024 середа
03:59
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч на 9 жовтня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. У Єйську Краснодарського краю працювала ППО, там знаходиться військовий аеродром. Кажуть також про нібито збиття БПЛА над Брянською областтю

Зміст

Про це повідомляє голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, дронової атаки зазнав Щербинівський район, зокрема, у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА у приватному домоволодінні вибило шибки, пошкоджено газову трубу.

"З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби", - написав Кондратьєв.

Місцеві телегрм-пабліки Єйська повідомляють про велику кількість дронів в районі міста, а також роботу ППО та пожежу.

Видання Astra заявило, що жителі міста також повідомляли про вибухи у місті.

ТАСС з посиланням на голову Брянської області Олександра Богомазова заявив, що російська ППО нібито збила 11 БПЛА над регіоном.

  • У Росії заявили, що вночі 8 жовтня їхня протиповітряна оборона нібито збила 16 українських безпілотників над Білгородською областю та Чорним морем.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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