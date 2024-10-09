У РФ заявили про наліт дронів: вибухи лунали у Єйську, де знаходиться військовий аеродром
У ніч на 9 жовтня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. У Єйську Краснодарського краю працювала ППО, там знаходиться військовий аеродром. Кажуть також про нібито збиття БПЛА над Брянською областтю
Про це повідомляє голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За його словами, дронової атаки зазнав Щербинівський район, зокрема, у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА у приватному домоволодінні вибило шибки, пошкоджено газову трубу.
"З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби", - написав Кондратьєв.
Місцеві телегрм-пабліки Єйська повідомляють про велику кількість дронів в районі міста, а також роботу ППО та пожежу.
Видання Astra заявило, що жителі міста також повідомляли про вибухи у місті.
ТАСС з посиланням на голову Брянської області Олександра Богомазова заявив, що російська ППО нібито збила 11 БПЛА над регіоном.
- У Росії заявили, що вночі 8 жовтня їхня протиповітряна оборона нібито збила 16 українських безпілотників над Білгородською областю та Чорним морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.75
- Актуальне
- Важливе