У РФ заявили про наліт дронів: вибухи лунали у Єйську, де знаходиться військовий аеродром

Про це повідомляє голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, дронової атаки зазнав Щербинівський район, зокрема, у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА у приватному домоволодінні вибило шибки, пошкоджено газову трубу.

"З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби", - написав Кондратьєв.

Місцеві телегрм-пабліки Єйська повідомляють про велику кількість дронів в районі міста, а також роботу ППО та пожежу.

Видання Astra заявило, що жителі міста також повідомляли про вибухи у місті.

ТАСС з посиланням на голову Брянської області Олександра Богомазова заявив, що російська ППО нібито збила 11 БПЛА над регіоном.