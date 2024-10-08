У РФ заявили про нібито збиття 16 українських БПЛА над Білгородщиною та Чорним морем

Про це повідомило російське міністерство оборони.

У відомстві заявили, що черговими засобами ППО "було знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів".

Зокрема, 14 БПЛА нібито були знищені над територією Білгородської області та ще два - над акваторією Чорного моря, зазначили у міноборони РФ.