У РФ заявили про нібито збиття 16 українських БПЛА над Білгородщиною та Чорним морем
У Росії заявили, що вночі 8 жовтня їхня протиповітряна оборона нібито збила 16 українських безпілотників над Білгородською областю та Чорним морем
Про це повідомило російське міністерство оборони.
У відомстві заявили, що черговими засобами ППО "було знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів".
Зокрема, 14 БПЛА нібито були знищені над територією Білгородської області та ще два - над акваторією Чорного моря, зазначили у міноборони РФ.
- Міністерство оборони Росії заявляло, що в ніч на 6 жовтня їхня ППО нібито збила 4 українські БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. Натомість місцеві ЗМІ писали, що в Москві в районі Кузьминки горить військове училище буцімто після атаки БПЛА.
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