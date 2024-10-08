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У РФ заявили про нібито збиття 16 українських БПЛА над Білгородщиною та Чорним морем

Юлія Лаврук
8 жовтня, 2024 вiвторок
08:23
Війна з Росією безпілотник, дрон

У Росії заявили, що вночі 8 жовтня їхня протиповітряна оборона нібито збила 16 українських безпілотників над Білгородською областю та Чорним морем

Зміст

Про це повідомило російське міністерство оборони.

У відомстві заявили, що черговими засобами ППО "було знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів".

Зокрема, 14 БПЛА нібито були знищені над територією Білгородської області та ще два - над акваторією Чорного моря, зазначили у міноборони РФ.

  • Міністерство оборони Росії заявляло, що в ніч на 6 жовтня їхня ППО нібито збила 4 українські БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. Натомість місцеві ЗМІ писали, що в Москві в районі Кузьминки горить військове училище буцімто після атаки БПЛА.

Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Білгород
Чорне море
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