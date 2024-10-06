У РФ заявили про збиття 4 безпілотників у ніч на 6 жовтня

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства РФ.

"Впродовж минулої ночі зупинена спроба київського режиму завершити терористичну атаку з застосуванням літака типу БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО начебто знищила 4 українських безпілотних летальних апарати: 2 БПЛА – над територіями Курської області та по одному над територіями Білгородської та Воронезької областей.