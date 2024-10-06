У РФ заявили про збиття 4 безпілотників у ніч на 6 жовтня
Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 6 жовтня їхня ППО нібито збила 4 українських безпілотники над Курською, Білгородською та Воронезькою областями
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства РФ.
"Впродовж минулої ночі зупинена спроба київського режиму завершити терористичну атаку з застосуванням літака типу БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО начебто знищила 4 українських безпілотних летальних апарати: 2 БПЛА – над територіями Курської області та по одному над територіями Білгородської та Воронезької областей.
- Ввечері суботи, 5 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України. Вибухи лунали в Одесі, а в Києві працювала протиповітряна оборона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе