Уражено арсенал ГРАУ за 114 км від кордону з Україною, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Боротьба з російськими КАБами - це, скоріш, не полювання за стрілами, а полювання за носіями. Питання щодо знищення носіїв у нас обмежені, а питання ударів по сховищах авіабомб і боєприпасів – це те, що наразі єдиний і найбільш активний чинник боротьби з можливостями противника", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зранку була інформація, що було завдано удару ще по одному арсеналу РФ з використанням наших безпілотників.

"Це один із шести арсеналів ГРАУ, розташованих на відстані до 600 км. Було завдано удару по арсеналу, який розташовано за 114 км від державного кордону, у місті Карачев РФ. Це опосередковано впливає на запаси артилерії, боєприпасів і КАБів. Це поки що єдиний, найбільш дієвий варіант зменшення потенціалу РФ", - наголосив Згурець.