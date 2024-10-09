Уражено арсенал ГРАУ за 114 км від кордону з Україною, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що українські безпілотники атакувати черговий арсенал ГРАУ на території РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Боротьба з російськими КАБами - це, скоріш, не полювання за стрілами, а полювання за носіями. Питання щодо знищення носіїв у нас обмежені, а питання ударів по сховищах авіабомб і боєприпасів – це те, що наразі єдиний і найбільш активний чинник боротьби з можливостями противника", - пояснив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зранку була інформація, що було завдано удару ще по одному арсеналу РФ з використанням наших безпілотників.
"Це один із шести арсеналів ГРАУ, розташованих на відстані до 600 км. Було завдано удару по арсеналу, який розташовано за 114 км від державного кордону, у місті Карачев РФ. Це опосередковано впливає на запаси артилерії, боєприпасів і КАБів. Це поки що єдиний, найбільш дієвий варіант зменшення потенціалу РФ", - наголосив Згурець.
- У ніч на 9 жовтня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. У Єйську Краснодарського краю працювала ППО, там знаходиться військовий аеродром. Кажуть також про нібито збиття БПЛА над Брянською областтю.
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