"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

Так, за словами президента, 24 листопада Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки нової російської ракети, яка вдарила по Дніпру.

"Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок", - заявив Зеленський.

За його словами, світ має системи протиповітряної оборони, які здатні захищати Україну від такої зброї.

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"Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію", - наголосив президент.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.