Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

За його словами, у Севастополі було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю близько 40 тис. тонн, які призначалися для Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не перебувати поруч з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - сказав Юсов.

Він додав, що ГУР також відомо про факти розкрадання на згаданій нафтобазі у Севастополі представниками самої окупаційної влади.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - розповів Юсов.