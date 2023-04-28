РФ обстрілює Україну: вибухи прогриміли у Києві, Дніпрі, Миколаєві і на Полтавщині

Про це Еспресо.TV повідомили місцеві жителі.

Декілька вибухів прогриміли на Полтавщині близько 04:05. Повідомлення про вибухи у Дніпрі та Миколаєві почали надходити ближче до 04:30. Тоді їх було чути і на Київщині.

Станом на 04:30 сирени про повітряну тривогу прозвучали по всій території України.

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