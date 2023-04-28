РФ обстрілює Україну: вибухи прогриміли у Києві, Дніпрі, Миколаєві і на Полтавщині
У ніч з 27 на 28 квітня жителі Київської, Полтавської, Дніпропетровської та Миколаївської областей чули вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили місцеві жителі.
Декілька вибухів прогриміли на Полтавщині близько 04:05. Повідомлення про вибухи у Дніпрі та Миколаєві почали надходити ближче до 04:30. Тоді їх було чути і на Київщині.
Станом на 04:30 сирени про повітряну тривогу прозвучали по всій території України.
Новина доповнюватиметься...
- Вранці п'ятниці, 28 квітня, російський агресор обстріляв Київ. Вибухи пролунали близько 04:40.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе