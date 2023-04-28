У Києві та області спрацювала ППО
Вранці п'ятниці, 28 квітня, російський агресор обстріляв Київ та область
Про це повідомляє Київська МВА.
Близько 04:40 жителі Києва та передмістя чули неодноразову кількість вибухів.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - пише міська військова адміністрація.
Про роботу ППО також повідомили в обласній військовій адміністрації.
Повітряну тривогу у Києві та області оголосили о 04:02.
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- У ніч з 27 на 28 квітня жителі Полтавської, Дніпропетровської та Миколаївської областей теж чули вибухи.
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