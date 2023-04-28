Про це він написав у телеграмі.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти", - наголосив президент.

За його словами, унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. Також є постраждалі та загиблі, серед них дитина.

Своєю чергою у Дніпрі обстріл терористів також забрав життя дитини. Президент висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.

Крім того, він подякував Повітряним силам, зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак і хто захищає українців.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - зауважив Зеленський.