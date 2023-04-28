Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський про нічну ракетну атаку: кожне зло проти України наближає державу-терориста до провалу й покарання

Зеленський про нічну ракетну атаку: кожне зло проти України наближає державу-терориста до провалу й покарання

28 квітня, 2023 п'ятниця
09:38
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку РФ по Україні 28 квітня

Про це він написав у телеграмі.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти", - наголосив президент.

За його словами, унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. Також є постраждалі та загиблі, серед них дитина.

Своєю чергою у Дніпрі обстріл терористів також забрав життя дитини. Президент висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.

Крім того, він подякував Повітряним силам, зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак і хто захищає українців.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - зауважив Зеленський.

  • Вночі на 28 квітня ворог атакував регіони України ракетами та дронами. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули 6 людей, 17 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
  • Також цього ранку у місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала дитина. Загалом у повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два БПЛА.

Україна
Росія
Дніпро
Володимир Зеленський
російська армія
Київщина
Черкащина
ракетний удар
Читайте також:
письменниця E. Джин Керролл
27 квітня, 2023 четвер
Письменниця заявила в суді США, що Дональд Трамп зґвалтував її та брехав, ніби цього не було
Роман Червінський
27 квітня, 2023 четвер
Ар’єв про "справу Червінського": зрадника, який здав координати аеродрому, вже засудили на 14,5 років
ЗРК Бук-М1
26 квітня, 2023 середа
Носії авіабомб можна знищити, встановивши західні ракети на ЗРК "Бук", - військовий експерт Коваленко
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.01
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.86
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 квітня
10:06
Вчені створили біопринтер з деталей Lego, який може виростити людську шкіру
10:01
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Ракетна атака Росії: будьмо готовими
09:49
В Україні унаслідок воєнних дій РФ кількість загиблих дітей збільшилася до 471, поранених 952
09:49
Оновлено
Умань
РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 7 загиблих, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина
09:38
Апеляційний суд США відхилив пропозицію відновити антимонопольний позов проти Facebook
09:33
Ексклюзив
Підготовка до пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер"
Удар по Миколаєву був завданий з тимчасово окупованих територій комплексами "Іскандер-К", - Згурець
09:14
Александар Вучич
Президента Сербії Вучича екстрено госпіталізували, - ЗМІ
08:49
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Військові обʼєкти та енергетична інфраструктура України - пріорітетні цілі для РФ, - Ігнат
08:43
Прапор Литви
Литва збирається витратити понад €3,1 млрд на поповнення військових запасів
08:27
Оновлено
на фото: Київщина
У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони: є постраждалі
08:26
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Окупанти перетворили ЗАЕС на військовий логістичний хаб, - в.о. голови Нікопольської райради Бичков
08:25
російські військові окупанти
Росія за добу війни втратила 540 військових, 18 артсистем та засіб ППО
08:15
Пакистан закуповує російську нафту з неявної згоди США, - посол
08:14
За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення
08:03
OPINION
Орест Сохар
США переконали Південну Корею: вона постачатиме зброю Україні
07:14
ракета
ЗСУ знищили 21 із 23 російських крилатих ракет, які атакували Україну вночі
07:05
російські окупанти
Під Мелітополем від отруєння невідомою речовиною померли 20 окупантів, - Генштаб
06:59
Telegram
Telegram оскаржить судове рішення про блокування соцмережі в Бразилії
06:40
Молдова
Путін серед них: у Молдові з'явився "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни
06:30
Анонс
Динамо, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 23-го туру чемпіонату України з футболу
05:32
Патрік Райдер
Штати обговорять цього тижня із союзниками по НАТО і ЄС прискорення постачання зброї Україні
04:42
морська міна
Жителів Одеської області попередили про можливі детонації морських мін
04:03
Працівники "Харківобленерго" підірвались на міні. Є загиблий
03:36
У США з рейок зійшов потяг, який перевозив небезпечні речовини
У США з рейок зійшов потяг, який перевозив небезпечні речовини
02:31
Сергій Ребров
Журналіст з ОАЕ поділився інсайдом, щодо майбутнього Реброва
02:16
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російський гелікоптер обстріляв три громади Сумщини. Пошкоджено житлові будинки 
01:44
Партизани. Ілюстрація
На Херсонщині партизани знищили двох окупантів, які знущались з цивільних
01:09
Інфографіка
Віталій Миколенко
Миколенка визнали найгіршим гравцем матчу "Евертон" - "Ньюкасл" в АПЛ
00:58
Олександр Бондаренко
Захищаючи Україну: на фронті загинув журналіст Олександр Бондаренко
00:37
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 квітня
00:22
"Манчестер Юнайтед", Бруну Фернандеш, АПЛ
"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ
2023, четвер
27 квітня
23:53
Президент України Володимир Зеленський
Допоможе притягти РФ і Путіна до відповідальності саме за геноцид, - Зеленський про рішення ПАРЄ
23:36
Володимир Путін
Путін доручив створити у РФ мережу музеїв про "події і подвиги" війни в Україні
23:18
Російське спеціальне судно СС-750
У Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля Північного потоку напередодні вибухів
23:04
Путін
Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспорти РФ
22:58
керування дронами, навчання 103-ї ТрО
Польща та Україна синхронно спростили постачання безпілотників для ЗСУ
22:30
на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Кулеба та Боррель обговорили прискорення постачання в Україну зброї та боєприпасів з ЄС
22:08
В Україні потенційно заміновані 174 тис. кв. км, за чинних темпів на знешкодження піде 757 років, - аналітики Globsec
21:08
Ексклюзив
Микола Княжицький
Наразі я не бачу передумов для парламентських виборів, має закінчитися війна, - нардеп Княжицький
21:05
електроенергія
Влітку в Україні можливий дефіцит електроенергії, - глава Укренерго Кудрицький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV