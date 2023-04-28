Зеленський про нічну ракетну атаку: кожне зло проти України наближає державу-терориста до провалу й покарання
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку РФ по Україні 28 квітня
Про це він написав у телеграмі.
"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти", - наголосив президент.
За його словами, унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. Також є постраждалі та загиблі, серед них дитина.
Своєю чергою у Дніпрі обстріл терористів також забрав життя дитини. Президент висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.
Крім того, він подякував Повітряним силам, зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак і хто захищає українців.
"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - зауважив Зеленський.
- Вночі на 28 квітня ворог атакував регіони України ракетами та дронами. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули 6 людей, 17 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
- Також цього ранку у місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала дитина. Загалом у повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два БПЛА.
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