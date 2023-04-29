Окупаційна влада Криму повідомляє про пожежу на нафтобазі у Севастополі
На нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа через імовірне влучання безпілотника - площа загорання близько 1 тис. кв. м.
Про це заявив голова регіону Михайло Развожаєв.
"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА.", - зазначив Розважаєв.
Окупант додав, що площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас.
Щодо жертв та постраждалих інформація уточнюється.
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