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Аналітика

Ситуація навколо Бахмута системно змінюється, Storm Shadow кращі, ніж ATACMS: воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
12 травня, 2023 п'ятниця
22:14
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

У Сил оборони більше оптимізму, вони перетворюють Бахмут у системну пастку для росіян. Ми знищуємо значні сили РФ без використання резервів для наступу. Ситуація навколо міста системно змінюється

Бахмут стає системною пасткою для росіян

Генштаб РФ перебуває в певному тумані війни, коли немає розуміння, де будуть наступальні дії, тому будь-які дії ЗСУ там сприймають панічно. Паніка поширюється і це дуже добре. Це говорить про те, що підготовчі засоби до нашої широкомасштабної весняно-літньої кампанії відбуваються. Головним акцентом цього тижня є наші контратакуючі дії в Бахмуті, які скеровані на те, щоб суттєво змінити ситуацію. Багато гарних новин надходить звідти.

Найбільш позитивні зміни відбувались на північному та на південному фланзі Бахмута. На півночі дії були спрямовані на те, щоб відкинути росіян від Хромового, були наступи в зону Богданівки, де посувалися війська РФ. Вони там намагались контролювати трасу, яка йде вздовж Часового Яру. Ця робота була виконана достатньо якісно - росіян посунули на 600 метрів, що є значною відстанню в цих умовах. Тут відбувається те, чого так боявся очільник ПВК "Вагнер" Пригожин - фланги, які намагалися оточити місто, розбиваються українськими ударами.

10 місяців ворог намагався оточити Бахмут і впродовж декількох днів наші підрозділи вибивають його з тих висот, за які вагнерівці заплатили достатньо високу ціну. Українські війська виходять на панівні висоти. Ситуація для росіян стає дзеркальною - зараз ми будемо і далі тиснути на противника, знищуючи його силу в місті. Бахмут перетворюється на пастку. Ми говоримо про динаміку північного флангу. Ці зміни є достатньо швидкими. 

Схожа ситуація і на півдні міста. ЗСУ посунули противника в напрямку Кліщіївки, відбили росіян від Іванівського. Лівий фланг так само починає зминатися. Взагалі створюються передумови для відсікання угруповання військ у зоні Кліщіївки. Це начебто невеликі дистанції, але всі дії Сил оборони дозволяють всі ці заходи зробити та відсікти оцю ліву (південну) клешню. Через координовані дії наступальних підрозділів та артилерії - це вдалося зробити достатньо в короткий проміжок часу, але ми за це заплатили непросту ціну. Зминання цих флангів вплине на ситуацію в самому Бахмуті. З нашого боку зросла кількість артилерії та боєприпасів, які ми можемо використовувати. Це і радянські, і натівські калібри. Тут наша артилерія працює надзвичайно потужно. Це забезпечує зминання цих флангів.

Через ситуацію на флангах траси для забезпечення міста будуть “дихати” більш вільно. Це спрощує логістику угруповань у Бахмуті. Саме місто контролюється українськими військами на 10%. Це західна частина у зоні міської забудови. Там бойові дії тривають активно. Там активно сточуються вагнерівці. Таке враження, що армія РФ робить заходи, щоб вагнерівців знищили саме тут. Таке враження, що тут збіглися інтереси України та РФ - вагнерівці знайдуть смерть саме в зоні Бахмута. Бої тривають в зоні висотних забудов. Зараз чітко сказати, де проходить лінія розмежування, достатньо складно - деякі будинки переходять з рук в руки. 

Зараз загальне тло і загальний фон бойових дій дещо інший, ніж тиждень тому. У наших хлопців більше оптимізму, вони перетворюють Бахмут у системну пастку для росіян. Це розуміє і сам ворог. Ми зараз сковуємо і знищуємо значні сили противника силами штатних бригад без використання резервів для наступальної операції. Деякі з бригад в місті впродовж року. Концептуально ситуація навколо міста системно змінюється. Це одразу генерує паніку у російських військах. 

ЗСУ формують поле бою для наступу - є відчуття щодо готовності України

Зараз на всіх ділянках фронту певне пожвавлення. Це так зване формування поля бою - відбувається перевірка, що може противник, де може бути його слабкість. Підіймається градус напруги й там, де можна -  відбуваються наступальні дії тактичного рівня.

У районі Вугледару відбулось просування наших військ за річку Шайтанка. По ній раніше проходила лінія оборони росіян. Ця ділянка фронту починає оживати та вона дуже турбує ворога. Від Вугледару до узбережжя Азовського моря - 80 км. Ділянка розглядається обома сторонами як перспективна для проведення наступу ЗСУ.

Зеленський сказав, що з контрнаступом треба почекати. Він сказав, що ще не прийшла вся техніка. За словами президента, ми можемо почати з тими бригадами, які є, але це буде пов’язано з більшими втратами. Я думаю, це абсолютно правильний посил, тому що теза про те, що час працює на Росію - не до кінця точний. Максимум, більше копати свої траншеї - це все на що його вони можуть витрачати. Для нас час - це збільшення боєздатності підрозділів, відпрацювання взаємодій і очікування техніки. Потенціально і внутрішньо, є відчуття, що ЗСУ готові до наступальних дій. 

Не окопи самі себе охороняють та обороняють, а солдати. Ці люди в окопах знищуються нашою артилерією і як вони здаються в полон дронам. Ми розуміємо стан противника - він не забезпечує того рівня боєздатності, які говорять про те, що ці окопи допоможуть утримати лінію оборони.

Різне озброєння - виклик для ЗСУ, ракети Storm Shadow змінять ситуацію на полі бою

Передача значної кількості типів зброї для України - це серйозний виклик. Це ”зоопарк” озброєнь, які треба поєднати, щоб воно все працювало. Кожну з них треба ремонтувати окремими запасними частинами, забезпечити різними паливом та мастилом. Є виклики для логістики. Я думаю, жодна армія НАТО не стикалася з таким викликом - як провести комбіновану наступальну операцію з дуже різним озброєнням. Забезпечити взаємодію, якісний зв’язок. Це буде історична річ з точки зору використання цього багатоваріантного арсеналу, який представлений для України.  Ми маємо це інтегрувати. Той чи інший зразок не є “срібною кулею”, але нею є можливості України забезпечити інтеграцію, синергію і результат на полі бою.

Фото: Радіус дії Storm Shadow. Карта. 12/05/23

Ми перебуваємо на історичному етапі - передача ракет Storm Shadow змінює ситуацію на полі бою. Британці знову демонструють пробивний підхід до бойових дій - ми пам’ятаємо історію з танками, яка стала викликом для євроспільноти. Американці не дають свої ATACMS з дальністю 300 км. Чесно кажучи, Storm Shadow кращі, ніж ATACMS. Ця система має більшу точність - вона гарантовано влучає в ціль через наявність декількох систем гарантованого наведення. Ці ракети знищували та війська Саддама Хусейна, і Каддафі, і воювали в Сирії. Українські винищувачі, можливо або точно будуть переобладнані під ці ракети. Дальність до 300 км. Вони будуть використовуватися для знищення чутливих і важливих цілей. Я не певний, що ми отримаємо тисячі ракет. Декілька сотень стане гарним показником. Я думаю, їх використають для знищення аеродромів, де базуються літаки РФ, які будуть стримувати наш наступ. Будуть знищувати бази зберігання і теоретично, можна завдати удари по Кримському мосту. Їх точність дозволяє зруйнувати залізничні колії на ньому. Я думаю, це одна із наступних цілей після проведення наступальної операції. Я сподіваюсь, що за Крим ми візьмемось одразу після кампанії на суходолі.

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