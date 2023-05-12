Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"У Бахмуті складається така стратегічна картина. Судячи з усього, уже можемо починати обережно говорити, що росіяни битву за Бахмут програли. Давайте пригадаємо хронологію подій. У лютому в суспільстві були тривожні очікування, що, можливо, пора виводити війська, щоб уникнути оточення. Потім оптимістичний був сценарій, якщо місто вдасться утримувати хоча б до квітня. Потім була точка напруження, коли росіяни мали б взяти місто до 9-го травня. Щоб виконати це завдання вони скоцентрували максимальну кількість живої сили та вогневої міці. Заяви Пригожина про нестачу боєприпасів наші офіційні спікери заперечили", - сказав Киричевський.

Він наголосив, що за навіть таких несприятливих умов, наші війська не просто утримали немалу частину міста, а й перейшли до контратак.

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"Незалежно від результатів за цю добу, уже видно, що росіяни стратегічно поразки зазнали. Міноборони РФ уже заявило про локальний "черговий акт доброї волі". Уже вони поступово почали відтягувати війська з Бахмутського напрямку, офіційно визнавши це. У росіян є причини на істерики, а ЗСУ ці причини будуть поглиблювати, поглиблювати і поглиблювати", - підсумував експерт.