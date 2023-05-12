Уже можна обережно говорити про поразку РФ у битві за Бахмут, - експерт Defense Express Киричевський
Уже видно, що росіяни стратегічно зазнали поразки у битві за Бахмут. Сили оборони України не просто утримали немалу частину міста, а й перейшли до контратак
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"У Бахмуті складається така стратегічна картина. Судячи з усього, уже можемо починати обережно говорити, що росіяни битву за Бахмут програли. Давайте пригадаємо хронологію подій. У лютому в суспільстві були тривожні очікування, що, можливо, пора виводити війська, щоб уникнути оточення. Потім оптимістичний був сценарій, якщо місто вдасться утримувати хоча б до квітня. Потім була точка напруження, коли росіяни мали б взяти місто до 9-го травня. Щоб виконати це завдання вони скоцентрували максимальну кількість живої сили та вогневої міці. Заяви Пригожина про нестачу боєприпасів наші офіційні спікери заперечили", - сказав Киричевський.
Він наголосив, що за навіть таких несприятливих умов, наші війська не просто утримали немалу частину міста, а й перейшли до контратак.
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"Незалежно від результатів за цю добу, уже видно, що росіяни стратегічно поразки зазнали. Міноборони РФ уже заявило про локальний "черговий акт доброї волі". Уже вони поступово почали відтягувати війська з Бахмутського напрямку, офіційно визнавши це. У росіян є причини на істерики, а ЗСУ ці причини будуть поглиблювати, поглиблювати і поглиблювати", - підсумував експерт.
- 10 травня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив інформацію, яку попередньо повідомляли військові командири, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів.
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