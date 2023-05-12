Попри наявність зброї в загарбників, ЗСУ цього тижня не втратили жодної позиції у Бахмуті і завдали великих втрат РФ, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за цей тиждень Збройні сили України не втратили жодної позиції у Бахмуті й завдали великих втрат російській армії
Про це вона повідомила в telegram-каналі.
"Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - зазначила вона у дописі.
Вона також повідомила, що російські окупанти розповідають про "успіх" та вигадує сюжет про українське військове командування, коли висвітлює інформацію про бої у Бахмуті.
"Разом з тим ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію", - зазначила Маляр.
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У реальності ж, попри наявність зброї, ситуація була така:
- ворогу не вдалось реалізувати свої плани;
- ворог зазнав втрат живої сили;
- наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
- жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.
Нагадаємо, найбільше з усіх в Росії на брак боєприпасів нарікає очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин, який на думку експертів, таким чином намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут. В українському Міноборони вважають: "Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях".
- 10 травня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив інформацію, яку попередньо повідомляли військові командири, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів.
- А боєць 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" у складі Нацгвардії України Ярослав Лисенко заявив, що в кінці травня відбудуться важливі події на полі бою. Крім того, він припустив, що з Бахмутського напрямку може і початися великий наступ.
- Станом на ранок 12 травня Генштаб ЗСУ наголошував: на Бахмутському напрямку противник продовжує наступ, тривають бої і в самому місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
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