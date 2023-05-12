Про це вона повідомила в telegram-каналі.

"Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - зазначила вона у дописі.

Вона також повідомила, що російські окупанти розповідають про "успіх" та вигадує сюжет про українське військове командування, коли висвітлює інформацію про бої у Бахмуті.

"Разом з тим ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію", - зазначила Маляр.

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У реальності ж, попри наявність зброї, ситуація була така:

ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

ворог зазнав втрат живої сили;

наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Нагадаємо, найбільше з усіх в Росії на брак боєприпасів нарікає очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин, який на думку експертів, таким чином намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут. В українському Міноборони вважають: "Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях".