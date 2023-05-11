Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Вони здатні спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах", — заявила вона

Також наголошує, що кількість російських обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні навпаки суттєво збільшилась, а не впали.