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"Ворог просто вводить нас в оману": Маляр про скарги окупантів під Бахмутом на брак боєприпасів
Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Вони здатні спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах", — заявила вона
Також наголошує, що кількість російських обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні навпаки суттєво збільшилась, а не впали.
- Нагадаємо, найбільше з усіх в Росії на брак боєприпасів нарікає очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин, який на думку експертів, таким чином намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут.
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