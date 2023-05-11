Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Бахмуті тривають страшні бої. Хромове та Часів Яр за нами. Сили оборони успішно ведуть бої й просунулися на 3 км в районі Кліщіївки та Озерянівки. Це важливо, тому що ми зможемо зайти в тил до південного крила, який з півдня заходить в Бахмут, що дає нам змогу оточити повністю Бахмут", - пояснив Лисенко.

За словами бійця, Сили оборони України знайшли та розбомбили величезні ворожі склади з БК. Також знищена велика кількість живої сили ворога.

"Можливо, з Бахмутського напрямку, чи з Лиманського, з заходом у Луганську область до Лисичанська, й почнеться великий наступ. Зараз усі в очікуванні й повинна бути якась несподіванка. На багатьох напрямках ворог вже відводить свої війська. У нас є напрямки, де противника можна атакувати. Через деякий час, можливо, до кінця цього місяця вже будуть конкретні результати й нам буде чим пишатися", - підкреслив Лисенко.

72-га окрема мотострілецька бригада РФ, частини якої були розгромлені під Бахмутом, раніше вже двічі зазнавала нищівних поразок на Харківщині і Херсонщині

Німецьке видання Bild пише, що підрозділи української армії сколихнули російське військове керівництво раптовим наступом на окупованій Росією Донеччині









