Можливо, з Бахмутського напрямку й почнеться великий наступ, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" у складі Нацгвардії України Ярослав Лисенко вважає, що в кінці травня відбудуться важливі події на полі бою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Бахмуті тривають страшні бої. Хромове та Часів Яр за нами. Сили оборони успішно ведуть бої й просунулися на 3 км в районі Кліщіївки та Озерянівки. Це важливо, тому що ми зможемо зайти в тил до південного крила, який з півдня заходить в Бахмут, що дає нам змогу оточити повністю Бахмут", - пояснив Лисенко.
За словами бійця, Сили оборони України знайшли та розбомбили величезні ворожі склади з БК. Також знищена велика кількість живої сили ворога.
"Можливо, з Бахмутського напрямку, чи з Лиманського, з заходом у Луганську область до Лисичанська, й почнеться великий наступ. Зараз усі в очікуванні й повинна бути якась несподіванка. На багатьох напрямках ворог вже відводить свої війська. У нас є напрямки, де противника можна атакувати. Через деякий час, можливо, до кінця цього місяця вже будуть конкретні результати й нам буде чим пишатися", - підкреслив Лисенко.
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