Україна шокує росіян своїм контрнаступом, - BILD

Про це пише німецьке видання Bild.

У виданні зазначили, що під час локального наступу ЗСУ вперше цього року звільнили частини своєї території.

По-перше, командир російських найманців Євген Пригожин підтвердив надсекретний український наступ у вівторок, проклинаючи та лаючи 72-у бригаду російської армії.

Потім, підтвердження лідера тактичної групи "Азов" у вівторок ввечері. Протягом двох днів його бійці атакували росіян на південний захід від Бахмута і зрештою змусили їх тікати.

"Абсолютно непередбачувано вони прорвали фронт у понеділок, 8 травня, на південний захід від Бахмута, звільнили до восьми квадратних кілометрів території, яка була окупована з січня, та вбили до 64 загарбників. Інших взяли в полон", - зазначили аналітики видання.

У виданні вважають, що цей успіх на Сході дуже вплинув на моральний стан України . Оскільки країні вперше вдалося не тільки зупинити просування Росії навколо міста Бахмут, за яке точаться бої з вересня, але навіть відбити її.

За останні вісім місяців все йшло лише в одному напрямку, а саме на захід, українська контратака доводить, що армія країни може закріпитися саме там, де Росія робить все, щоб досягти хоча б невеликого успіху. З російського боку втрата лише восьми квадратних кілометрів розбомблених окопів викликала шок.

5 травня засновник ПВК Вагнера написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня. Раніше Пригожин уже неодноразово казав про брак боєприпасів, однак міністр оборони Сергій Шойгу запевняє, що армія має їх удосталь.

У ЗСУ тоді пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів - його слова означають неспроможність взяти під контроль Бахмут Донецької області.

9 травня очільник незаконної ПВК Вагнера у черговому відео повідомив про проблеми з боєприпасами для його найманців, а також пожалівся на активні дії Сил оборони на Донеччині.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо сказав, що вважає, що таким чином Пригожин шукає виправдання, чому він не виконав взяті на себе зобов'язання.

Український військовий і перший командир "Азову" Андрій Білецький розповів, що ЗСУ розгромили кілька рот росіян та захопили ворога в полон