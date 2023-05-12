ISW: РФ "значною мірою" відмовилася від ідеї оточити українські сили у Бахмуті
Міноборони Росії відмовилося від мети оточити значну кількість українських сил у Бахмуті, про це свідчить розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо міста
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики припускають, що українські сили, ймовірно, прорвали деякі російські рубежі під час локалізованих контратак поблизу Бахмута.
Так, на слова командувача Східною групою військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського про те, що війська РФ відступили до 2 км у свій тил на невстановлених дільницях Бахмутського фронту, була реакція з боку міноборони РФ і засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
Фінансист вагнерівців заявив, що українські воїни розпочали контрнаступ і відбили 3 км території в Бахмуті та його околицях. А російське міноборони "нехарактерно швидко" визнало українські контратаки, заявивши, що російські війська нібито відбили 8 наземних атак та 3 операції бойової розвідки на Донецькому напрямку. Проте там спростовують повідомлення про прорив ЗСУ російських оборонних рубежів.
"Відповіді Пригожина і міноборони відображають паніку, що посилюється, в російському інформаційному просторі з приводу чуток про заплановані українські контрнаступи, та вказують на зростаючу стурбованість Вагнера і керівництва міноборони Росії, а також відображають вказівки Кремля не применшувати успіхи України", - йдеться у повідомленні.
Експерти відзначають, що розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що міноборони РФ "значною мірою" відмовилося від мети оточити там українські підрозділи.
Міноборони Росії, ймовірно, "розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року", коли зупинило вербування в'язнів ПВК Вагнера. Це спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара - Бахмута в січні та публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку міноборони.
У березні та квітні міноборони РФ на короткий час виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і повітряно-десантні війська, а також відрядивши мобілізованих резервістів до Вагнера. А вже 24 квітня Пригожин заявив, що МО розгорнуло лише нерегулярні та некваліфіковані підрозділи для утримання флангів навколо Бахмута, кажуть в Інституті.
"Нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію вказує на те, що російські фланги навколо Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів", - йдеться у звіті.
Розподіл сил МО України в поєднанні зі змінами на полі бою також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил в Бахмуті, ймовірно, минула. Прете, як припускають аналітики, вагнерівці можуть продовжити вести лобові атаки в Бахмуті, що дозволить українським військам провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням.
Нагадаємо, найбільше з усіх в Росії на брак боєприпасів нарікає очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин, який на думку експертів, таким чином намагається виправдати неспроможність захопити Бахмут. В українському Міноборони вважають: "Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях".
- 10 травня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив інформацію, яку попередньо повідомляли військові командири, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів.
- А боєць 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" у складі Нацгвардії України Ярослав Лисенко заявив, що в кінці травня відбудуться важливі події на полі бою. Крім того, він припустив, що з Бахмутського напрямку може і початися великий наступ.
- Станом на ранок 12 травня Генштаб ЗСУ наголошував: на Бахмутському напрямку противник продовжує наступ, тривають бої і в самому місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
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