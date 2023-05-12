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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили 44 атаки, уразили 11 пунктів управління й 9 артпідрозділів росіян на вогневій позиції

12 травня, 2023 п'ятниця
06:33
Війна з Росією ЗСУ

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ, тривають бої і в самому місті Бахмут. Загалом росіяни намагаються наступати на 4 напрямках, а ЗСУ уразили 11 пунктів управління й 9 артпідрозділів на вогневій позиції

Про це звітує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 травня.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.  

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Українські воїни відбили 44 атаки ворога. 

ЗСУ уразили 11 пунктів управління, 9 артпідрозділів на вогневій позиції й вдарили по 33 районах скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

Крім того, знищено 9 ворожих БПЛА різних типів. 

Росія завдала 6 ракетних, 59 авіаударів та здійснила 95 обстрілів з РСЗВ по Україні за добу

Протягом 11 травня противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. 

Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже РФ не припиняє тактики терору.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Російська Федерація продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Білорусі для проведення підготовки та бойового злагодження підрозділів збройних сил РФ, сформованих за мобілізацією. Потім ці підрозділи залучають до ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське і Уралове Сумської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Українське, Зноб-Новгородське, Мурав'ї, Червоне, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Піщаного. 

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. 

Завдали авіаударів поблизу Греківки, Верхньокам'янського, Спірного та Білогорівки.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. 

Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки в районі Мар’їнки. Також ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. 

Завдав авіаційних ударів біля Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. 

Завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса. Обстріляли населені пункти Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

  • У четвер, 11 травня, у Сумській області прогриміло понад 80 вибухів внаслідок російських обстрілів. Зруйновано міст на автошляху місцевого значення у Зноб-Новгородській громаді.

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