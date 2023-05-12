На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано автомобільний міст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські терористи здійснили за день 17 обстрілів прикордоння. Били по населених пунктах Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської та Великописарівської громад.

Внаслідок одного з обстрілів зруйновано міст на автошляху місцевого значення у Зноб-Новгородській громаді. Також пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

РФ використала для ударів артилерію, міномети, гранатомети та РСЗВ. Про постраждалих інформації не надають.