На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано автомобільний міст
У четвер, 11 травня, у Сумській області прогриміло понад 80 вибухів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російські терористи здійснили за день 17 обстрілів прикордоння. Били по населених пунктах Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської та Великописарівської громад.
Внаслідок одного з обстрілів зруйновано міст на автошляху місцевого значення у Зноб-Новгородській громаді. Також пошкоджено 2 приватні житлові будинки.
РФ використала для ударів артилерію, міномети, гранатомети та РСЗВ. Про постраждалих інформації не надають.
- У ніч з 11 на 12 травня жителі Запоріжжя чули вибухи.
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