У Запоріжжі прогриміли вибухи
У ніч з 11 на 12 травня жителі Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 02:12. Сирена про відбій пролунала о 2:47.
Повідомлення про вибухи надійшли о 2:13.
У Запорізькій ВА закликали запоріжців перебувати в укриттях до закінчення тривоги.
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