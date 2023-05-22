Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Бахмут перетворився на пастку для ворога, - Згурець про керування висот міста Силами оборони
Ексклюзив

Бахмут перетворився на пастку для ворога, - Згурець про керування висот міста Силами оборони

22 травня, 2023 понедiлок
10:54
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що керування панівними висотами міста Бахмут належить Збройним Силам України

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українська сторона буде реалізовувати свій задум, який скерований на те, аби Бахмут став реальною пасткою для підрозділів, які знаходяться в самому місті. Якщо на тактичному рівні противник вийшов на адміністративні кордони Бахмуту, то на оперативному рівні йдеться про системну пастку. Бо на південному та північному флангах підрозділи Збройних Сил та Сил оборони здійснюють наступальні дії, там непросто, але йде просування якраз до цих панівних висот", - розповів Сергій Згурець.

Йдеться про напрямок виходу на Берхівку на півночі та Кліщіївку - на півдні. Зокрема там ведуть бойові дії 3-я штурмова бригада ЗСУ та інші підрозділи.

"Вихід на ці висоти перетворює Бахмут у пастку, бо з цих висот фактично можна унеможливити постачання будь-чого у місто, де знаходиться левова частина підрозділів Вагнера, тому вони зараз намагаються, я так розумію, швидко втекти з Бахмуту", - пояснив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Згурець наголосив, що висновки закордонних експертів схиляються до того, що оборона міста була виправдана, адже за цей час відбулася підготовка Сил наступу які будуть розвивати свої дії й на інших напрямках.

"Бахмут став м'ясорубкою для противника і зараз він туди все одно буде перекидати підрозділи резерви тому, що політично чесно кажучи вже не може відійти з Бахмуту з такими втратами й тепер з цими заявами, що вони захопили Бахмут, умовно кажучи, буде цікаво дивитися, як ця м'ясорубка російських військ буде подаватися пропагандою. Наявність нашої артилерії на панівних висотах дозволяє знищувати сили у самому місті, ідеться про постачання трьома трасами й контроль Берхівки, Кліщіївки, Часів Яр", - додав експерт.

  • 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
  • Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись.
  • Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. 
  • А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
еспресо
Читайте також:
обстріл, ППО
21 травня, 2023 неділя
У Дніпрі спрацювала ППО
Вєрка Сердючка
20 травня, 2023 субота
Через слова "Ще не вмерла Україна" в пісні: мер російського Краснодара доручив перевірити всі караоке міста
МИД РФ
20 травня, 2023 субота
МЗС РФ пригрозило "колосальними ризиками" для Заходу в разі передачі F-16 Україні
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
22 травня
11:06
Анонс
25-26 травня відбудеться 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO"
10:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 травня: яка актуальна ціна долара та євро у банках
10:50
Операція. Ілюстративне зображення
У Британії почали використовувати робота Versius для хірургії легенів і грудної клітки
10:45
Ексклюзив
Атака на Дніпропетровщину
У Дніпрі внаслідок атаки РФ знищено понад 20 одиниць спецтехніки ДСНС, - депутат облради Курячий
10:43
Костянтин Жеваго
Жеваго: Слідчі та прокурори ладні ніколи не закривати справу банку "Фінанси та Кредит", аби я залишався в розшуку
10:32
Костянтин Жеваго
Наразі не можу сказати, чи був то мій голос. Допускаю, що це міг бути і я, - Жеваго про "плівки" у справі Князєва
10:17
Фіксував локації Сил оборони й коригував ворожі атаки: на Миколаївщині затримали російського агента
10:07
OPINION
Карл Волох
Чи є Путін найнебезпечнішим дурнем у світі
10:05
Костянтин Жеваго
Жеваго про справу з Князєвим: Я не розумію свій статус у ній. Готую документи, щоб отримати пояснення
09:49
Костянтин Жеваго
Жеваго: Із жодним суддею Верховного Суду я не зустрічався навіть випадково
09:39
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС черговий блекаут: відключилась остання високовольтна лінія передачі Дніпровська 750кВ
09:30
Ексклюзив
Пригожин у Бахмуті. 20 травня 2023 року
ПВК Вагнера наступати в Бахмуті вже не може, - боєць ЗСУ Ієвлєв
09:28
Су-24
Розвідка Британії: РФ створює елітне авіаугрупування для участі у війні проти України
08:58
Харківщина обстріл
Ворог обстрілював 4 райони Харківщини: пошкоджені будинки і бази відпочинку, поранено чоловіка та загинули свійські тварини
08:58
На фото: система ППО
Уночі сили ППО знищили 20 "шахедів" та 4 крилатих ракети
08:34
Роберт Левандовські, "Барселона", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
Левандовські зажадав від "Барселони" пояснень через відеозвернення одноклубників до фанів з РФ
08:15
Оновлено
Атака на Дніпропетровщину
РФ масово атакувала Дніпропетровщину ракетами й дронами: понівечені цивільні об'єкти й автівки, є постраждалі
08:08
Окупанти, Херсон, Херсонщина
За минулу добу рашисти обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула
08:07
OPINION
Павло Клімкін
"Стратегічна ізоляція РФ": Москва зайва
08:03
Кримський міст
"Розглядатимуться як напад на Росію": посол РФ у США пригрозив наслідками "благословення" ударів по Криму
08:01
Інфографіка
знищена техніка окупантів
Армія РФ за добу втратила 720 військових, 2 танки, літак та 8 БПЛА
07:47
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
Ракета SpaceX запустила на МКС корабель з приватною місією Ax-2
07:39
В Instagram стався масовий збій: торкнувся сотні тисяч користувачів, роботу відновлено
07:28
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії Лула да Сілва звинуватив Зеленського у зриві зустрічі на полях саміту G7
06:55
війна проти РФ ЗСУ
На фронті відбулося 37 бойових зіткнень за добу, на деяких ділянках держкордону діють ворожі ДРГ, - Генштаб
06:35
МЗС Китаю викликало посла Японії в Пекіні після саміту G7
06:12
ПВК Вагнер
ISW: Вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута 
05:46
Міністр фінансів США Єллен
В американському мінфіні назвали "жорсткий крайній термін" підвищення ліміту держборгу
00:17
Російський винищувач су-35
ЗСУ знищили російський літак Су-35
00:04
Оновлено
обстріл, ППО
В Одесі працювала ППО
2023, неділя
21 травня
23:47
Лукашенко
Лукашенко бачить на чолі Білорусі свого сина й розраховує укласти угоду з Заходом, - політолог Усов
23:45
Богдан Логвиненко
Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
23:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні тижні під Бахмутом будуть вирішальними для РФ. Колонка Сергія Згурця
23:12
ЗСУ Бахмут
У неділю Сили оборони просунулися на 200 метрів у районі Бахмута, - Череватий
22:55
на фото: руйнування
Росіяни 11 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
22:19
F-16
Байден ще не визначився, чи безпосередньо США передадуть Україні F-16, чи це зроблять партнери, - Салліван
22:03
Світлана Тихановська
Тихановська не готова віддати наказ на усунення Лукашенка, - білоруський політолог Усов
21:50
Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Інгулець
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу
21:36
Оновлено
УПЛ: Олександрія - Динамо
УПЛ: Результати усіх матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу
21:30
окупанти крим
Росіяни арештовують мешканців Запорізької області за найменшу провину та відразу везуть до польових таборів, - Центр нацспротиву
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV