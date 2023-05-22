Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українська сторона буде реалізовувати свій задум, який скерований на те, аби Бахмут став реальною пасткою для підрозділів, які знаходяться в самому місті. Якщо на тактичному рівні противник вийшов на адміністративні кордони Бахмуту, то на оперативному рівні йдеться про системну пастку. Бо на південному та північному флангах підрозділи Збройних Сил та Сил оборони здійснюють наступальні дії, там непросто, але йде просування якраз до цих панівних висот", - розповів Сергій Згурець.

Йдеться про напрямок виходу на Берхівку на півночі та Кліщіївку - на півдні. Зокрема там ведуть бойові дії 3-я штурмова бригада ЗСУ та інші підрозділи.

"Вихід на ці висоти перетворює Бахмут у пастку, бо з цих висот фактично можна унеможливити постачання будь-чого у місто, де знаходиться левова частина підрозділів Вагнера, тому вони зараз намагаються, я так розумію, швидко втекти з Бахмуту", - пояснив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Згурець наголосив, що висновки закордонних експертів схиляються до того, що оборона міста була виправдана, адже за цей час відбулася підготовка Сил наступу які будуть розвивати свої дії й на інших напрямках.



"Бахмут став м'ясорубкою для противника і зараз він туди все одно буде перекидати підрозділи резерви тому, що політично чесно кажучи вже не може відійти з Бахмуту з такими втратами й тепер з цими заявами, що вони захопили Бахмут, умовно кажучи, буде цікаво дивитися, як ця м'ясорубка російських військ буде подаватися пропагандою. Наявність нашої артилерії на панівних висотах дозволяє знищувати сили у самому місті, ідеться про постачання трьома трасами й контроль Берхівки, Кліщіївки, Часів Яр", - додав експерт.