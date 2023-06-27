Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ, - Бен Воллес про контрнаступ ЗСУ
У рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ
Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив під час виступу в парламенті.
"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відбила приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - йдеться у промові.
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