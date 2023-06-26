Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона.

Населений пункт звільнили бійці 2-го механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади ЗСУ. Вони опублікували відео, у якому підтвердили звільнення Рівнополя.

"Орки тікають, ми йдемо вперед", - сказали у відео бійці ЗСУ.

Звільнене село Рівнопіль розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.