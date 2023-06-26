Сили оборони звільнили Рівнопіль на Донеччині
Сили оборони повернули село Рівнопіль Донецької області під контроль України
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона.
Населений пункт звільнили бійці 2-го механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади ЗСУ. Вони опублікували відео, у якому підтвердили звільнення Рівнополя.
"Орки тікають, ми йдемо вперед", - сказали у відео бійці ЗСУ.
Звільнене село Рівнопіль розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.
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