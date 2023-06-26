Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що за минулий тиждень наша авіація, ракетні війська та артилерія завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника, знищили 17 зенітно-ракетних комплексів та 7 складів боєприпасів ворога. Також ЗСУ нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації й БПЛА.

Окрім того, Маляр повідомила, що знищено сотні одиниць російської техніки, серед яких 2 ворожих гелікоптери Ка-52 та 1 Мі-24, 48 із 51 іранських ударних БПЛА типу “Shahed-131/136”, а також танки, гелікоптери, артилерійські системи

На східних напрямках ЗСУ просунулися від 1 до 2 км

На східному напрямку Сили оборони України протягом тижня вели як оборонні, так і наступальні дії та мали тактичний успіх.

Зазначається, що ворог здійснював спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Противник намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалося.

Заступниця міністра оборони повідомила, що росіяни за минулий тиждень на сході здійснили понад 6 тисяч обстрілів та випустили 315 тисяч боєприпасів. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів

"Обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках", - написала Маляр.

За тиждень в результаті покращення тактичного положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв. км.

На Таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції, там зафіксовано 3861 обстріл. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом тижня виконали 8783 вогневих завдань на цьому напрямку.

"Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини", - зазначає Маляр.

26 червня Генштаб повідомив, що, попри втрати, росіяни зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Також вони намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Протягом доби на фронті відбулось 36 боєзіткнень.



