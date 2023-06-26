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Війна з Росією: хроніка
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Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки, протягом доби на фронті відбулось 36 боєзіткнень

26 червня, 2023 понедiлок
06:55
Війна з Росією російські війська окупанти

Попри втрати, росіяни зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Також вони намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області

Про це у ранковому зведенні 26 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За добу Росія завдала 33 авіаційних удари та здійснила понад 45 обстрілів з РСЗВ по Україні

Сьогодні вночі, 26 червня, російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом 25 червня армія РФ завдала ракетного удару по території України - задіяла 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. 

Крім того, завдала 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав. 

Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. 

Завдали авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. 

Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку вороже військо завдало авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснило артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку армія РФ проводила наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мала.

Завдала авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки.

Завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. 

Завдав авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.

ЗСУ уразили 10 артпідрозділів на вогневих позиціях, 2 пункти управління й 3 важливих цілі окупантів

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.

Також українські воїни знищили 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

  • Уночі на 26 червня жителі Одеської області чули вибухи, працювала протиповітряна оборона, зокрема над самим облцентром.
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