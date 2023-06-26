На Одещині прогриміли вибухи, працювала ППО
Уночі на 26 червня жителі Одеської області чули вибухи, працювала протиповітряна оборона, зокрема над самим облцентром
Про це заявляли речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакує Одещину. Іде бойова робота, працює протиповітряна оборона, в тому числі над містом", - писав Назаров о 02:04.
Він закликав не нехтувати власною безпекою, знаходитися в укриттях й не знімати та не викладати в соцмережах роботу ППО.
Згодом і Кіпер попереджав про атаку: "Країна-терорист атакує Одещину. Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!"
- Нагадаємо, уночі на 24 червня Росія атакувала ракетами й дронами Україну: влучання були у Харкові, у Києві - загиблі. У Дніпрі тоді постраждали 11 людей, на Київщині було збито понад 20 ракет.
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