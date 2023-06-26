Про це заявляли речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакує Одещину. Іде бойова робота, працює протиповітряна оборона, в тому числі над містом", - писав Назаров о 02:04.

Він закликав не нехтувати власною безпекою, знаходитися в укриттях й не знімати та не викладати в соцмережах роботу ППО.

Згодом і Кіпер попереджав про атаку: "Країна-терорист атакує Одещину. Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!"