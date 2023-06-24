Повітряні сили ЗСУ попередили, що ракети вже в повітряному просторі України і рухаються з півдня на північ.
В Україні оголошена небезпека атаки крилатими ракетами і безпілотниками. Текстовий онлайн
Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією РФ з акваторії Каспійського моря, а також "шахедів" на Півночі
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.
"Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться у повідомленні.
Також у ПС ЗСУ попереджають про імовірність атаки безпілотників на Сумщину. Згодом небезпека поширилась і на Чернігівщину.
Станом на 01:50 повітряна тривога оголошена на Сході та Півдні України. О 02:18 повітряна тривога поширилась і на центральні області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе