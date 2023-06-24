В Україні оголошена небезпека атаки крилатими ракетами і безпілотниками. Текстовий онлайн

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться у повідомленні.

Також у ПС ЗСУ попереджають про імовірність атаки безпілотників на Сумщину. Згодом небезпека поширилась і на Чернігівщину.

Станом на 01:50 повітряна тривога оголошена на Сході та Півдні України. О 02:18 повітряна тривога поширилась і на центральні області.