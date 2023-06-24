Сили оборони звільнили території біля Красногорівки на Донеччині, які були окуповані з 2014 року
Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року
Про це ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується", - заявив Тарнавський.
Шершень наголосив, що новина запізнилася на тиждень через певні тактичні міркування.
"Дійсно під Красногорівкою заволоділи кількома позиціями, унаслідок добре підготовленого штурму. Були й імітації дій, і підтримка артилерії, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок", - повідомив Валерій Шершень.
Він також повідомив, що українські штурмові підрозділи здійснили неочікуваний прорив вперед. За останній тиждень армія РФ намагається вигнати українських військових з нових позицій шляхом щоденних штурмів та інтенсивних обстрілів.
"Це має для нас символічне значення, принциповий момент, і деяке покращення тактичного положення", - заявив речник.
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