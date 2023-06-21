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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російські загони "Шторм Z" власними тілами скорочують заміновану сіру зону на Куп'янському напрямку, - командир роти Федоренко
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Російські загони "Шторм Z" власними тілами скорочують заміновану сіру зону на Куп'янському напрямку, - командир роти Федоренко

21 червня, 2023 середа
14:59
Війна з Росією окупанти

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що понад два тижні ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ підрозділами "Шторм Z"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку 2 тижні тому противник поновив штурмові дії. Ворог штурмує підрозділами "Шторм Z" - це підрозділи з людей, які позбавлені волі або були під слідством на території РФ. Основне завдання, яке ставлять перед ними російські окупаційні війська, - це впритул наблизитися до позицій Сил Оборони України. Тобто це ті загони, які скорочують сіру зону, яка замінована", - підкреслив Федоренко.

За словами командира роти, коли Сили оборони України йдуть у наступ, то розмінування проводять інженери, сапери з технічними засобами, а потім під прикриттям броньованої техніки ЗСУ наближаються до противника та, вибиваючи його, займають плацдарм.

"У росіян все по-іншому. Їм достатньо того ресурсу, який складається саме з живої сили. На короткому відтинку фронту за декілька днів противник може втратити понад 100 людей зі штурмової групи "Шторм Z". Це для них нормальна практика. Вони не забирають з поля бою своїх поранених, і вони з 300-х перетворюються на 200-х. Таку тактику ворог свого часу використовував на Бахмутському напрямку", - пояснив Федоренко.

Від початку повномасштабної війни РФ втратила в України 222 000 окупантів, 3920 артилерійських систем та 3428 БПЛА

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