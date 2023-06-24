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Війна з Росією: хроніка
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Ворог зосереджує свої зусилля на 3 східних напрямках, де відбулося понад 28 бойових зіткнень за добу, - Генштаб

24 червня, 2023 субота
07:48
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там тривають важкі бої

Про це 24 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

За добу Росія завдала по Україні 51 авіаудару та здійснила 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Упродовж доби, зокрема вночі, ворог вчергове завдав по Україні ракетно-авіаційного удару. Для цього він застосував 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони “Shahed”, та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю. Українські захисники знищили 14 ракет та два дрони. Також вдалося знищити російський ударний гвинтокрил Ка-52 та 7 розвідувальних безпілотників.

"Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди", - ідеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних ударів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове  Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали  Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області.

Завдав авіаударів у районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдали авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське, Нікополь Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

ЗСУ упродовж минулої доби уразили 4 райони зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 засобів ППО і 2 станції РЕБ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.

  • У ніч на 24 червня Росія обстріляла Україну ракетами і дронами: влучання у Харкові та Дніпрі, на Київщині збито понад 20 ракет, є загиблі, загиблі, постраждалі та руйнування.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Запорізька область
Бахмут
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