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Резніков назвав звільнення ЗСУ кількох населених пунктів лише вступом до великого контрнаступу

28 червня, 2023 середа
11:48
Війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу

Про це він сказав у інтерв'ю Financical Times.

Таким чином він прокоментував заяви про "повільний" український контрнаступ.

"Коли це станеться, ви всі це побачите... Всі все побачать", - додав Резніков.

Він також заявив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, нещодавно підготовлених на Заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Окрім того, міністр зазначив, що заколот Пригожина "виявив фундаментальну слабкість режиму Путіна".

"Це як сніжна куля. Чим більшою вона стає, тим швидше котиться", - каже він.

Резніков вважає, що цей заколот є "яскравою ілюстрацією" вразливості Росії, яка "допомагає Заходу усвідомити, що вони інвестують в Україну недаремно, та що перемога України цілком реальна і скоро буде". Міністр висловив сподівання, що події, що відбулися у РФ, мотивують партнерів збільшити поставки зброї для ЗСУ.

Міністр наголосив, що необхідно довіряти силам безпеки та оборони України, а також партнерам, які постачають зброю, оскільки вони є "більш передбачуваними", ніж ситуація в Росії.

Резніков також сказав, що ЗСУ досягли "певних досягнень", які Генштаб не оприлюднив, щоб уникнути викриття військ.

"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться доповідати начальству", - пояснив посадовець.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Олексій Резніков
Контрнаступ ЗСУ
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