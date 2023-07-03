Про це повідомляє 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що минулий тиждень у результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв. км.

Однак, кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

позаминулий тиждень 6457 обстрілів

минулий тиждень 11753 обстріли

На півдні українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське.

За словами Маляр за минулий тиждень на півдні України ЗСУ звільнили 28,4 кв. км. Загалом звільнена площа на півдні становить 158,4 кв. км.

Противник відкрив ще один напрямок наступу на сході

Як зазначає Маляр, буквально в останні дні, наприкінці тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу - Сватівський.

"Там, де знаходяться Середрянські ліси, були найзапекліші бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману і фактично охоплені боями Невстке, Діброви і Білогорівка", - зазначила заступниця.

Також вона додала, що ворогу не вдається реалізувати свої плани, так само як в Мар'їнці та Авдіївці.

Втрати компактного скупчення окупантів, техніки й полонені за тиждень

За даними Маляр, результати за минулий тиждень так само високі, як і за позаминулий.

Сили оборони уразили:

94 місця скупчення окупантів

22 зенітно-ракетних комплекси

7 пунктів управління

44 особи було взято в полон

31 з 35 безпілотників шахідів були знищені

5 станцій РЕБ

близько 19 складів зброї

"Це говорить про те, що Збройні Сили не тільки наступають, а здійснюють ще підготовку для того, щоб просуватися зрештою швидше", - додала Маляр.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.