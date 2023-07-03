Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони звільнили майже 38 кв. км територій на сході та півдні України за тиждень, - Маляр
Оновлено

Сили оборони звільнили майже 38 кв. км територій на сході та півдні України за тиждень, - Маляр

3 липня, 2023 понедiлок
09:39
Війна з Росією

Сили оборони продовжують наступати на південних та східних напрямках. За минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій

Про це повідомляє 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що минулий тиждень у результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв. км.

Однак, кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі: 

  • позаминулий тиждень 6457 обстрілів
  • минулий тиждень 11753 обстріли

На півдні українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське.

За словами Маляр за минулий тиждень на півдні України ЗСУ звільнили 28,4 кв. км. Загалом звільнена площа на півдні становить 158,4 кв. км.

Противник відкрив ще один напрямок наступу на сході 

Як зазначає Маляр, буквально в останні дні, наприкінці тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу - Сватівський.

"Там, де знаходяться Середрянські ліси, були найзапекліші бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману і фактично охоплені боями Невстке, Діброви і Білогорівка", - зазначила заступниця.

Також вона додала, що ворогу не вдається реалізувати свої плани, так само як в Мар'їнці та Авдіївці.

Втрати компактного скупчення окупантів, техніки й полонені за тиждень

За даними Маляр, результати за минулий тиждень так само високі, як і за позаминулий.

Сили оборони уразили:

  • 94 місця скупчення окупантів
  • 22 зенітно-ракетних комплекси
  • 7 пунктів управління
  • 44 особи було взято в полон
  • 31 з 35 безпілотників шахідів були знищені
  • 5 станцій РЕБ
  • близько 19 складів зброї

"Це говорить про те, що Збройні Сили не тільки наступають, а здійснюють ще підготовку для того, щоб просуватися зрештою швидше", - додала Маляр.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Україна
Міністерство оборони
Мелітополь
Луганщина
ЗСУ
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Ганна Маляр
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
2 липня, 2023 неділя
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Володимир Путін
1 липня, 2023 субота
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 липня, 2023 неділя
Під Києвом виявили 8 британських літаків "Ураган" часів Другої світової війни
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.71
    Купівля 36.71
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
10:26
пластик пакет
Нова Зеландія стала першою країною в світі, яка заборонила використовувати будь-які пластикові пакети в супермаркетах
10:18
Сергій Аксьонов
ФСБ заявила про нібито спробу замаху на гауляйтера Криму Аксьонова
10:11
обстріл
За добу армія РФ обстріляла 11 областей України: 11 людей зазнали поранень
10:09
OPINION
Віктор Каспрук
Як Орбан з Путіним будуватимуть новий Радянський Союз
09:59
СБУ затримала жителя Черкас, який планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки
09:41
Софія Федина
Справу проти Алєксєєва фабрикують через те, що він захищає опозиційних політиків – Софія Федина
09:36
Оновлено
обстріл, ППО
На Хмельниччині, Кіровоградщині й Миколаївщині працювала ППО: Росія уночі атакувала Україну
09:25
Росія
Обличчя російської культури - це безвихідність, достоєвщина, приреченість, - Ірена Карпа
09:07
Ексклюзив
У Новій Каховці після сходу води ворог поновив свої бойові позиції, - мер Коваленко
08:37
ЗАЕС
У ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначне зниження рівня води, але ситуація стабільна, - Енергоатом
08:32
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ворог нервує та шукає нову тактику для своїх потужностей у Чорному морі, - Гуменюк
08:26
службовий собака
Нове дослідження показало, що собаки і люди мають схожі риси у розумінні мови тіла
08:12
Олексій Данілов
"Захід має відмовитися від ілюзій, що Росія може існувати в нинішньому вигляді": Данілов припустив, як виглядатиме країна-агресор після розпаду
08:01
OPINION
Володимир Горбач
Війна як російська політтехнологія
07:58
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Сили ППО вночі знищили 13 "шахедів" над Україною
07:58
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ знищили за добу гелікоптер, 16 БПЛА та 600 окупантів, - Генштаб
07:29
За добу на фронті відбулось 39 бойових зіткнень, авіація ЗСУ завдали 12 ударів по районах скупчення ворога, - Генштаб
07:26
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Палестині: щонайменше троє загиблих і 12 поранених
07:10
Міни
У Військово-Морських силах планують створити протимінний дивізіон
06:58
Каховська ГЕС, підтоплення
Наслідки руйнування Каховської ГЕС можуть спровокувати епідемію на ТОТ півдня України
06:46
путін пригожин
У Путіна дилема: стояти на боці міноборони, або ж лишитися з підтримкою ультранаціоналістичних воєнкорів, - ISW
06:28
окупанти в Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі ворожих військових більше, ніж місцевих жителів, - мер
00:02
Молодіжна збірна України, Україна U21
Україна перемогла Францію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 та вийшла на Олімпіаду
2023, неділя
2 липня
23:42
Аналітика
Сергій Згурець
Північний напрямок не загрозливий: формування ударних угруповань немає ані з білорусів, ані з вагнерівців. Колонка Сергія Згурця
23:34
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Армія РФ гатила по 7 громадах Сумщини: зафіксовано понад сотню вибухів, є пошкодження
22:56
Костянтинівка
Росіяни обстріляли Костянтинівку: двоє поранених, один з них у важкому стані
22:28
На фото діти з України
Депортацією українськи дітей до Білорусі займається спортсмен-паралімпієць Талай
22:27
"Не трощіть школи, не трощіть автобуси!" Бабуся застреленого у Франції підлітка виступила зі зверненням
22:10
ЗАЕС
Частина фахівців Росатому виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара
21:59
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
До України піде капітал, як тільки тут будуть стабільні та передбачувані умови в економіці, - Жеваго
21:58
Енергодар, ЗАЕС
В Енергодарі немає укриттів на випадок інциденту на ЗАЕС, - мер
21:32
ПВК Вагнера
ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
21:20
Оксана Забужко
Забужко пояснила, чому дала дозвіл на публікацію своїх творів російською
21:12
вступна кампанія
Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія
20:59
Будинок мера Л'Ай-ле-Роз після нападу
Погроми у Франції: будинок мера одного з передмість Парижу намагалися підпалити, постраждали його дружина й дитина
20:58
Європа планує вийти з ядерної угоди з Іраном, - ЗМІ
20:55
З важкими боями ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Маляр
20:39
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Все, на що скаржиться малий і великий бізнес, крім війни - це некомпетентні дії держави, - Жеваго
20:24
змія
У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона
20:20
Оновлено
там співають пісню Лепса
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV