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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську. Росіяни вантажівками вивозили тіла військових

12 липня, 2023 середа
19:46
Війна з Росією Вибух у тимчасово окупованому Бердянську

Генштаб ЗСУ поділився оперативною інформацією про ситуацію на фронті та тимчасово окупованих територіях

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на вечірнє зведення Генштабу за 12 липня.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

"У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна”, протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", - пише Генштаб.

У Маріуполі росіяни посилили контррозвідувальні заходи. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих. Загарбники перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Терористи намагаються залякати населення і виявити тих, хто ЗСУ.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби росіяни завдали 59 авіаудари та здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відомо про загиблих та поранених цивільних, серед яких є діти. Є руйнування будинків та іншої інфраструктури.  

Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, ворог завдав авіаударів в районах Ступочки, Олександро-Шультине, Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Лиман, Богданівка, Хромове, Іванівське та Торецьк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Пантелеймонівки Донецької області. Водночас, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне та Желане Перше Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. РФ завдала авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснила обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка та Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Макарівки і Рівнополя та здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошує Генштаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по росіянах

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах російського ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

  • У ніч з 11 на 12 липня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу території України. Сили ППО знищили 11 із 15 дронів, один з безпілотників влучив на Черкащині, є постраждалі.
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