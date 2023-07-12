Про це 12 липня повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що вночі 12 липня повітряна тривога на Черкащині тривала понад три з половиною години. Ворог атакував область "шахедами".

"Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, відомо про двох потерпілих з опіками, їх доправлено до лікарні.

Повітряні сили України повідомили, що вночі українські військові знищили 11 дронів.

"У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього росіяни задіяли 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

Про нічну атаку повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу оголошували на Київщині, Вінниччині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкаській та Кіровоградській областях

Повітряні Сили та місцева влада попереджали про загрозу ударних БПЛА. Росіяни запустили "шахеди".

Київ та Київська область

"Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобами нашої ППО. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило", - заявив Сергій Попко, начальник Київської міської ВА.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.

О 01:55 Київська міська військова адміністрація повідомила, що ППО працює на підступах до Києва.