Про це звітує Інститут вивчення війни.

"Геолокаційні дані, опубліковані 6 липня, вказують на те, що українські сили досягли тактично значних успіхів поблизу Ягідного (2 км на північ від Бахмута)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у звіті нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили провели наступальні операції на північ і південь від Бахмута, а командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Також речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські сили досягли часткового успіху в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). А також продовжують наступальні операції на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Зазначається, що міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії на Кремінському напрямку вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат у армії РФ більше у більше, як п'ять разів.