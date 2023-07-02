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Головна Війна з Росією ISW: у відповідь на контрнаступ ЗСУ росіяни стягують до Бахмута додаткові підрозділи з інших напрямків

ISW: у відповідь на контрнаступ ЗСУ росіяни стягують до Бахмута додаткові підрозділи з інших напрямків

2 липня, 2023 неділя
06:27
Війна з Росією Бахмут

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі

Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що такий крок армія РФ використовує, сподіваючись утримати окуповану територію в районі Бахмута та зберегти "інформаційну перемогу".

Експерти Інституту припускають, що у випадку, якщо такого підкріплення для окупантів буде недостатньо, російське командування може зіштовхнутися з важким вибором: опинитися у ризикованому становищі в Херсонській чи Луганській областях або почати відводити сили з півдня України.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій 1 липня повідомив, що війська РФ нещодавно перекинули свій неназваний полк Повітряно-десантних військ (ВДВ) з Лиманського напрямку на Бахмутський. На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як 137-й гвардійський повітряно-десантний полк ЗС РФ (106-а повітряно-десантна дивізія) діє на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута). Російський "воєнкор" заявив, що підрозділи 98-ї дивізії ПДВ зараз діють на Бахмутському напрямку.

Також зазначається, що фахівці ISW раніше спостерігали російські підрозділи 237-го десантно-штурмового полку (76-ї дивізії ВДВ) і 331-го десантно-штурмового полку (98-ї дивізії ВДВ), які діяли на Лиманському напрямку, хоча останнім часом аналітики не бачили жодних візуальних підтверджень присутності елементів будь-якого з'єднання біля Бахмута.

За словами Череватого, війська РФ замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невстановленими силами "територіальної оборони". Це вказує на те, що російські сили, ймовірно, передислокують більше елітних підрозділів у район Бахмута та замінюють елітні підрозділи нижчими формуваннями.

Як раніше заявляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські війська перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький напрямки на тижні після початку наступальних дій ЗСУ 4 червня.

Череватий заявив, що Бахмут продовжує пропонувати російським військам більше пропагандистської цінності, ніж військових переваг, і припустив, що РФ, можливо, зосереджує елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти сприйняту інформаційну перемогу в результаті нібито захоплення Бахмута 21 травня.

"Якщо російське підкріплення, яке вже надіслано до Бахмута, буде недостатнім для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з півдня України", - підсумовують в Інституті вивчення війни.

  • 1 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Бахмут
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