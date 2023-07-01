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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ

Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ

1 липня, 2023 субота
19:19
Війна з Росією ЗСУ

Російські військові намагаються приховати свої втрати серед особового складу, для цього вони використовують мобільні крематорії. Один з таких крематоріїв працює на території Бердянського порту

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії", - інформують у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 працює на території Бердянського порту. За даними Генштабу, на даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу.

"Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку", - додають у зведенні. 

За добу ворог завдав 22 авіаудари та здійснив близько 60 обстрілів з РСЗВ по території України

Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На трьох основних напрямках фронту за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень. Ситуація в регіонах

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі Чернігівської області; Миропілля, Рясне Сумської області; Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне, Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив марні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Серед них Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони завдали 10 авіаударів по районах зосередження особового складу противника

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 2 артилерійських засоби на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ та ще один важливий об’єкт окупантів.

  • За добу 30 червня авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Україна
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
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Мар’їнка
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Запорізька область
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Шахтарськ
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втрати окупантів
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